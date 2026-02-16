Автобусы на челябинском маршруте № 26 стали ходить в два раза чаще

«С 16 февраля вместо 4 автобусов малого класса выйдут 8 среднего класса, а интервал движения составит 15−20 минут вместо 30 минут», — сообщили в «Организаторе перевозок Челябинской области».
Вместо машин малого класса на линию вышли более вместительные автобусы среднего класса. В каждом таком транспортном средстве предусмотрено не менее 17 посадочных мест, низкий пол для удобства маломобильных граждан и валидаторы для безналичной оплаты проезда.
Первый рейс от ЧВВАКУШ отправляется в 5:50, последний — в 21:50. От Агроуниверситета автобусы начинают движение в 6:10 и заканчивают в 22:00. Напомним, маршрут № 26 был запущен в сентябре 2024 года.