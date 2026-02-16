Создано ПО для повышения эффективности редкоземельных лазеров

Как рассказал руководитель лаборатории общей и прикладной фотоники, заведующий кафедрой лазерных систем НГТУ Борис Нюшков, программа дает возможность проводить первичные исследования без необходимости создания полноценной экспериментальной установки. Это экономит ресурсы и время, а также позволяет более оперативно выявлять неочевидные физические закономерности.