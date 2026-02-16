Создано ПО для повышения эффективности редкоземельных лазеров

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Программу для моделирования импульсных режимов генерации в редкоземельных волоконных лазерах разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Разработка позволит повысить эффективность теоретических и прикладных исследований, связанных с физикой и техникой лазерных систем, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Редкоземельные волоконные лазеры отличаются высокой мощностью, качеством луча, компактностью и энергоэффективностью. Благодаря разным редкоземельным элементам (иттербий, эрбий, тулий, гольмий, неодим) можно настраивать длину волн, поэтому их применяют в телекоммуникациях, промышленности, медицине и сенсорах.
«В основе инструмента лежит численное решение уравнения переноса для мощности излучения генерации, циркулирующего в волоконном лазерном резонаторе, и системы уравнений для коэффициента усиления этого излучения в активном волокне», — рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что ПО позволяет моделировать широкий спектр возможных режимов лазерной генерации. В сравнении с ранее известными подходами этот метод предъявляет пониженные требования к вычислительным ресурсам, в частности, требует меньший объем оперативной памяти.
Как рассказал руководитель лаборатории общей и прикладной фотоники, заведующий кафедрой лазерных систем НГТУ Борис Нюшков, программа дает возможность проводить первичные исследования без необходимости создания полноценной экспериментальной установки. Это экономит ресурсы и время, а также позволяет более оперативно выявлять неочевидные физические закономерности.