Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия вошла в топ-5 мировых производителей картофеля

По итогам 2024 года Россия вошла в пятёрку ведущих мировых производителей картофеля. Об этом сообщает РИА «Новости», изучившее данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Всего в мире собрали 390,4 миллиона тонн картофеля. Безусловный лидер — Китай, на долю которого приходится почти четверть мирового урожая (94,8 млн тонн). Следом идут Индия (57,1 млн), Украина (21,1 млн) и США (19,1 млн). Россия вплотную приблизилась к американским показателям, произведя 18,4 миллиона тонн — это 4,7% от общемирового объёма.

Белоруссия, традиционно славящаяся своим картофелем, оказалась лишь на 23-й строчке с результатом 3,1 миллиона тонн.

Интересно, что лидеры по производству не всегда являются главными игроками на мировом рынке. Крупнейшими экспортёрами картофеля стали Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия и Египет. Объёмы их поставок за рубеж измерялись миллионами и сотнями тысяч тонн.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай зерна в России составит 137 млн тонн в чистом весе. По словам Патрушева, погодные условия могут снизить сбор на несколько миллионов тонн, но итоговые показатели всё равно останутся рекордными. Он также заверил, что проблем с гречкой нет: прогнозируется около 1 млн тонн, что полностью покрывает потребности рынка.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше