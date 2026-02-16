Россия вошла в топ-5 мировых производителей картофеля

Всего в мире собрали 390,4 миллиона тонн картофеля. Безусловный лидер — Китай, на долю которого приходится почти четверть мирового урожая (94,8 млн тонн). Следом идут Индия (57,1 млн), Украина (21,1 млн) и США (19,1 млн). Россия вплотную приблизилась к американским показателям, произведя 18,4 миллиона тонн — это 4,7% от общемирового объёма.
Белоруссия, традиционно славящаяся своим картофелем, оказалась лишь на 23-й строчке с результатом 3,1 миллиона тонн.
Интересно, что лидеры по производству не всегда являются главными игроками на мировом рынке. Крупнейшими экспортёрами картофеля стали Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия и Египет. Объёмы их поставок за рубеж измерялись миллионами и сотнями тысяч тонн.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай зерна в России составит 137 млн тонн в чистом весе. По словам Патрушева, погодные условия могут снизить сбор на несколько миллионов тонн, но итоговые показатели всё равно останутся рекордными. Он также заверил, что проблем с гречкой нет: прогнозируется около 1 млн тонн, что полностью покрывает потребности рынка.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.