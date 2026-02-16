Россия вошла в топ-5 мировых производителей картофеля

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай зерна в России составит 137 млн тонн в чистом весе. По словам Патрушева, погодные условия могут снизить сбор на несколько миллионов тонн, но итоговые показатели всё равно останутся рекордными. Он также заверил, что проблем с гречкой нет: прогнозируется около 1 млн тонн, что полностью покрывает потребности рынка.