Стали известны самые популярные спортивные товары у россиян в январе

В то же время интерес к товарам для кардиотренировок снизился. По данным исследования, продажи хулахупов упали на 30 процентов, степперов — на 13 процентов, скакалок — на 14 процентов, велотренажеров — на 10 процентов. Спрос на коврики для йоги практически не изменился, прибавив 1 процент.