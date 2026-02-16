Ричмонд
Стали известны самые популярные спортивные товары у россиян в январе

В то же время интерес к товарам для кардиотренировок снизился. По данным исследования, продажи хулахупов упали на 30 процентов, степперов — на 13 процентов, скакалок — на 14 процентов, велотренажеров — на 10 процентов. Спрос на коврики для йоги практически не изменился, прибавив 1 процент.

Аналитик данных Ксения Корзан отметила, что снижение интереса к тренажерам на выносливость может быть связано с возвращением россиян к занятиям в спортзалах к концу зимы.

Средний чек в категории спортивных товаров сократился на 4 процента — до 3891 рубля. Цены на степперы, скакалки и коврики снизились на 13 процентов, на гири — на 8 процентов. Исследование охватило 619 тысяч чеков за январь 2025 и 2026 годов, передает РИА Новости.

Занятия спортом могут повысить уровень интеллекта. Об этом заявила эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова, сославшись на результаты масштабного исследования.