Стали известны самые популярные спортивные товары у россиян в январе

Аналитики экосистемы для бизнеса «Контур» сообщили, что в январе самым востребованным спортивным товаром у россиян стали гири: спрос на них вырос на 18 процентов в годовом выражении. Также увеличилась популярность эспандеров — на 12 процентов.
В то же время интерес к товарам для кардиотренировок снизился. По данным исследования, продажи хулахупов упали на 30 процентов, степперов — на 13 процентов, скакалок — на 14 процентов, велотренажеров — на 10 процентов. Спрос на коврики для йоги практически не изменился, прибавив 1 процент.
Аналитик данных Ксения Корзан отметила, что снижение интереса к тренажерам на выносливость может быть связано с возвращением россиян к занятиям в спортзалах к концу зимы.
Средний чек в категории спортивных товаров сократился на 4 процента — до 3891 рубля. Цены на степперы, скакалки и коврики снизились на 13 процентов, на гири — на 8 процентов. Исследование охватило 619 тысяч чеков за январь 2025 и 2026 годов, передает РИА Новости.
Занятия спортом могут повысить уровень интеллекта. Об этом заявила эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова, сославшись на результаты масштабного исследования.