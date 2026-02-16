Россиянам напомнили о трехдневных выходных из-за празднования 23 февраля

Россиян ждут трехдневные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества. Об этом свидетельствует производственный календарь, опубликованный на портале Consultant.ru.
Праздничный день выпадает на понедельник — благодаря этому замыкающая рабочая неделя зимы будет четырехдневной. 23 февраля примкнет к двум обычным выходным — 21 и 22 февраля.
До этого «Вечерняя Москва» узнавала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, как «включить» мозг и вывести его из праздничного спящего режима. По словам эксперта, после длительных выходных мозг отчасти переходит в состояние расслабления.
Ранее россияне массово планировали уволиться после новогодних праздников — заявление об уходе хотел написать каждый седьмой сотрудник. «ВМ» узнала у психолога Ильи Ахмедова, как определить истинное желание уволиться и не перепутать его с послепраздничными хандрой и апатией.
Эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина, в свою очередь, предупредила россиян о том, что постоянные опоздания на работу грозят последствиями вплоть до лишения премий.