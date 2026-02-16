Специалисты Татарстана проверили партию тюльпанов на фитосанитарное соответствие

Цветочная продукция предназначалась для перемещения по территории России с целью дальнейшей реализации в Казани, Набережных Челнах, Ульяновске, а также в Республиках Башкортостан, Удмуртия и Чувашия.
Заявки на установление карантинного фитосанитарного состояния данной продукции поступили от одного из тепличных хозяйств республики, где выращивались тюльпаны.
По результатам гербологической и энтомологической экспертиз, вредных организмов не выявлено.
«По итогам проведенных экспертиз филиал выдал заявителю заключение о соответствии фитосанитарного состояния подкарантинной продукции», — отметила заместитель заведующего испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ульяна Полканова.