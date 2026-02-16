Мэр Лошкин о снеге в челябинских дворах: Ходить и ездить некомфортно

Мэр Челябинска Алексей Лошкин во время совещания в городской администрации обратил внимание на погодные «качели» и связанные с ними проблемы.
— Невывезенный снег превращается в кашу, ходить и ездить некомфортно, — заметил глава города. — Поручаю управляющим компаниям мобилизовать все имеющиеся ресурсы. По дорогам прошла уборочная техника, поручаю убедиться, что выезды и заезды в кварталы были в нормальном проезжем состоянии.
Алексей Лошкин также распорядился очистить от снега и сосулек крыши школ, больниц и ТРК.
— Риск падения наледи нужно исключить, — подчеркнул мэр. — Прошу уделить максимальное внимание этой проблематике.
Особо опасные места, где есть риск падения наледи, Алексей Лошкин предложил огородить.
— Понятно, что все одномоментно убрать невозможно, но предупредить горожан об опасности надо заранее. По стране уже есть трагические прецеденты, — пояснил мэр.