Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне в районе Хвасон («Марс») новую улицу Сэбёль («Новая звезда»), построенную в честь северокорейских бойцов, принимавших участие в операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
На улице Сэбёль возвели группу монументальных архитектурных сооружений, отражающих настрой народа КНДР вечно передавать сияющие, как звезды, блестящие подвиги героев — бойцов операции в Курской области.
Приказ о строительстве новой улицы в Пхеньяне для членов семей павших бойцов отдал лично Ким Чен Ын. Северокорейский лидер контролировал процесс строительства улицы.
«Завершение строительства улицы с названием Сэбёль, которое нашло свое место в сердцах граждан как символ блестящей жизни бойцов, представляет собой волнующий момент, вписывающий в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи, величие, достоинство и честь», — сказал на торжественной церемонии Ким Чен Ын.
Улицу Сэбёль он назвал предметом гордости не только столицы, но и всей Северной Кореи.
Лидер КНДР перерезал красную ленту в знак окончания строительства, а затем передал ордера на квартиры членам семей погибших военных.
Напомним, в Пхеньяне также строят музей бойцов КНДР, воевавших в Курской области.