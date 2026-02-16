Омские автоинспекторы спасли на трассе водителя с приступом астмы

В вечернее время на обочине трассы Челябинск-Новосибирск стоял большегруз. Водитель отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание проезжающих машин. Полицейские заметили происходящее, остановились и выяснили, что у мужчины внезапно начался приступ, а нужных лекарств при себе не оказалось.