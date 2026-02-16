Омские автоинспекторы спасли на трассе водителя с приступом астмы

16 февраля в УМВД России по Омской области рассказали о спасении водителя фуры. Инспекторы ДПС лейтенанты Даурен Баянов и Олег Жданов пришли на помощь шоферу, у которого случился приступ бронхиальной астмы.
В вечернее время на обочине трассы Челябинск-Новосибирск стоял большегруз. Водитель отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание проезжающих машин. Полицейские заметили происходящее, остановились и выяснили, что у мужчины внезапно начался приступ, а нужных лекарств при себе не оказалось.
Не теряя ни минуты, автоинспекторы пересадили больного в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки и спецсигнал. Мужчину экстренно доставили в ближайшее медучреждение, где оказали квалифицированную медицинскую помощь.
