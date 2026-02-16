Омский ГАУ вошел в федеральный сборник лучших студенческих проектов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовало сборник лучших практик студенческих научных обществ, в который вошел проект Омского государственного аграрного университета. Из более чем 1200 заявок со всей страны эксперты отобрали лишь 80 инициатив для включения в издание, приуроченное к пятому юбилейному конкурсу развития СНО.
Сборник представляет собой рабочий навигатор по экосистеме студенческой науки в российских вузах. В него вошли разнообразные форматы деятельности СНО: образовательные программы, проектные школы, научные мероприятия, конкурсы и медиа-инициативы. Омский аграрный университет был отмечен за цикл научно-популярных подкастов, созданных совместными усилиями членов студенческого научного общества и медиаслужбы вуза.
Формат подкаста выбран как наиболее востребованный среди молодежной аудитории в современном медиапространстве. Материалы проекта были структурированы в три тематических блока: студенческая наука, молодые ученые, а также наставничество и преемственность поколений в научной среде. Работа не только выполнила просветительскую задачу, но и заложила основу для дальнейшего развития научно-популярных медиа в университете.
