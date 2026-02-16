Омский ГАУ вошел в федеральный сборник лучших студенческих проектов

Формат подкаста выбран как наиболее востребованный среди молодежной аудитории в современном медиапространстве. Материалы проекта были структурированы в три тематических блока: студенческая наука, молодые ученые, а также наставничество и преемственность поколений в научной среде. Работа не только выполнила просветительскую задачу, но и заложила основу для дальнейшего развития научно-популярных медиа в университете.