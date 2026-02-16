Самарцы могут получить штраф, если неправильно сожгут Масленицу

На месте сжигания должны быть первичные средства для тушения пожаров — песок и огнетушитель. Люди должны находиться от чучела на достаточном расстоянии. Взрослым, которые придут на праздник с детьми, нужно следить за малышами, чтобы они не убежали к горящему чучелу.