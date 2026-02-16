Самарцы могут получить штраф, если неправильно сожгут Масленицу

Наступила Масленичная неделя, которая по традиции завершится в воскресенье народными гуляниями. Один из самых зрелищных ритуалов этого праздника — сожжение чучела Масленицы. Но важно помнить о правилах безопасности.
«Площадку для сжигания чучела нужно разместить в радиусе не менее 50 метров от зданий», — напомнили в МЧС России.
На месте сжигания должны быть первичные средства для тушения пожаров — песок и огнетушитель. Люди должны находиться от чучела на достаточном расстоянии. Взрослым, которые придут на праздник с детьми, нужно следить за малышами, чтобы они не убежали к горящему чучелу.
За нарушении правил пожарной безопасности при сжигании чучела можно получить штраф. Если же от костра произойдет пожар с ущербом или жертвами, ответственность может стать серьезнее, вплоть до уголовной.