В мэрии Челябинска рассказали, сколько техники вывели на уборку улиц после мощного снегопада

В Челябинске улицы города после снегопада чистят 258 единиц техники и 516 дорожных рабочих. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: Pchela.News

Такое количество техники вывели после утренних часов пик. Они чистят дороги и тротуары. Собранный снег будут оперативно вывозить на полигон. Опасные участки обрабатывают противогололёдными материалами.

— Подрядчики ориентированы на очистку всех основных магистралей, второстепенных дорог, остановок общественного транспорта и тротуаров, — отметили в мэрии.

Напомним, мартовская погода ожидается в Челябинской области в понедельник, 16 февраля, — мокрый снег, временами с дождём, и оттепель до +2 градусов. Но скоро регион вновь накроют морозы.