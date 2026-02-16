В мэрии Челябинска рассказали, сколько техники вывели на уборку улиц после мощного снегопада

Такое количество техники вывели после утренних часов пик. Они чистят дороги и тротуары. Собранный снег будут оперативно вывозить на полигон. Опасные участки обрабатывают противогололёдными материалами.
— Подрядчики ориентированы на очистку всех основных магистралей, второстепенных дорог, остановок общественного транспорта и тротуаров, — отметили в мэрии.
Напомним, мартовская погода ожидается в Челябинской области в понедельник, 16 февраля, — мокрый снег, временами с дождём, и оттепель до +2 градусов. Но скоро регион вновь накроют морозы.