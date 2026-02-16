Ричмонд
Премьер Израиля Нетаньяху назвал условия для заключения сделки с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе конференции президентов ведущих американских еврейских организаций назвал ряд условий, на которых он готов рассмотреть потенциальную сделку с Ираном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе конференции президентов ведущих американских еврейских организаций назвал ряд условий, на которых он готов рассмотреть потенциальную сделку с Ираном.

— Я не буду скрывать от вас, что настроен скептически по поводу любой сделки с Ираном, потому что он надежен лишь в одном деле — они лгут и обманывают. Но я сказал, что, если сделка будет достигнута, она должна включать несколько компонентов, — высказался политик.

В числе первых двух пунктов — вывоз обогащенного урана из Исламской республики и демонтаж всех возможностей по обогащению урана в будущем. Третьим условием Израиля является решение вопроса баллистических ракет. Радиус их действия должен соответствовать РКРТ и не превышать 300 километров.

— И четвертый пункт — остановить и демонтировать ось террора, которую построил Иран. Она была разрушена, но все еще существует. Она пытается восстановиться, как и сам Иран, — цитирует его РИА Новости.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна полностью готова к проверкам инспекторов МАГАТЭ, чтобы доказать отсутствие военной составляющей в своей атомной программе.

