Премьер Израиля Нетаньяху назвал условия для заключения сделки с Ираном

— Я не буду скрывать от вас, что настроен скептически по поводу любой сделки с Ираном, потому что он надежен лишь в одном деле — они лгут и обманывают. Но я сказал, что, если сделка будет достигнута, она должна включать несколько компонентов, — высказался политик.