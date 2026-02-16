Ричмонд
Социальный фонд проведёт автоматическую корректировку пенсий в августе 2026 года

В августе 2026 года работавших в предыдущем году пенсионеров ожидает плановое увеличение страховых выплат. Как пояснил эксперт Игорь Балынин в интервью RT, данная процедура затронет только тех граждан, чей трудовой статус в 2025 году был официально зафиксирован.

Источник: Life.ru

Представитель Финансового университета подчеркнул прямую зависимость будущей прибавки от легальности трудоустройства, отметив, что отсутствие накопленных ИПК у работающих неофициально сделает корректировку невозможной. Балынин уточнил, что процесс будет полностью автоматизирован и не потребует подачи заявлений, так как СФР уже располагает всей информацией для индивидуального расчета новых сумм, которые начнут выплачиваться с конца лета 2026 года.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии миллионов россиян будут проиндексированы на 6,8%. Повышение затронет почти 4,3 миллиона человек, из которых около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий, а порядка 700 тысяч — государственного пенсионного обеспечения.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

