Социальный фонд проведёт автоматическую корректировку пенсий в августе 2026 года

Представитель Финансового университета подчеркнул прямую зависимость будущей прибавки от легальности трудоустройства, отметив, что отсутствие накопленных ИПК у работающих неофициально сделает корректировку невозможной. Балынин уточнил, что процесс будет полностью автоматизирован и не потребует подачи заявлений, так как СФР уже располагает всей информацией для индивидуального расчета новых сумм, которые начнут выплачиваться с конца лета 2026 года.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии миллионов россиян будут проиндексированы на 6,8%. Повышение затронет почти 4,3 миллиона человек, из которых около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий, а порядка 700 тысяч — государственного пенсионного обеспечения.
