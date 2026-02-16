Социальный фонд проведёт автоматическую корректировку пенсий в августе 2026 года

Представитель Финансового университета подчеркнул прямую зависимость будущей прибавки от легальности трудоустройства, отметив, что отсутствие накопленных ИПК у работающих неофициально сделает корректировку невозможной. Балынин уточнил, что процесс будет полностью автоматизирован и не потребует подачи заявлений, так как СФР уже располагает всей информацией для индивидуального расчета новых сумм, которые начнут выплачиваться с конца лета 2026 года.