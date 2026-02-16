Рогов: ВСУ накопили дронов и будут «кошмарить» регионы России

Член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины накопили беспилотники для проведения массированных атак на российские регионы.
По его словам, украинские военные намерены повторять многочасовые атаки, пока позволяют запасы дронов.
Он отметил в своем Telegram-канале, что такие удары могут стать регулярными и продолжаться в зависимости от имеющихся у ВСУ ресурсов.
15 февраля средства противовоздушной обороны ликвидировали 49 украинских дронов над РФ за три часа.
В тот же день мирный житель пострадал в Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА на машину. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что в селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его словам, в результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры в регионе в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствуют тепло и электричество.