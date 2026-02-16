Каллас и Уолтс устроили «самую крупную битву» Мюнхенской конференции: вот о чем речь

На Мюнхенской конференции по безопасности самым напряженным событием стала дискуссия между главой евродипломатии Каей Каллас и постпредом США при ООН Майком Уолтцем. Об этом сообщает издание Politico.
Поводом для спора стали инициатива американского президента Дональда Трампа по урегулированию в Газе и общий подход Вашингтона к партнерам. После того как Уолтц упрекнул Европу в недостаточных тратах на оборону, Каллас ответила, что Америке нужна сильная Европа как надежный союзник. Она также подчеркнула, что оборона европейского континента зависит от ситуации на Украине.
Кроме того, глава евродипломатии раскритиковала предложенный Трампом Совет мира, назвав его несбалансированным. По мнению Каллас, этот орган снимает с Вашингтона ответственность перед палестинцами и ООН. Уолтц в ответ заявил, что ситуация с ХАМАС в Газе неприемлема, и ООН не получит миллиарды на восстановление региона. Издание назвало их разговор ожесточенной перепалкой.
Politico также отметило Каллас в шуточной номинации за «худший покер-фейс». Когда Уолтц говорил о прекращении войн, она не сдержала скептицизма и скорчила гримасу, став символом раздражения европейцев. Позже она проигнорировала его подарок — бейсболку с лозунгом о величии ООН.
Ранее Кая Каллас заявляла, что отход Евросоюза от Соединенных Штатов — долгосрочный процесс. Она призвала европейцев стараться быстрее адаптироваться к новым реалиям.