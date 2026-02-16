Каллас и Уолтс устроили «самую крупную битву» Мюнхенской конференции: вот о чем речь

Поводом для спора стали инициатива американского президента Дональда Трампа по урегулированию в Газе и общий подход Вашингтона к партнерам. После того как Уолтц упрекнул Европу в недостаточных тратах на оборону, Каллас ответила, что Америке нужна сильная Европа как надежный союзник. Она также подчеркнула, что оборона европейского континента зависит от ситуации на Украине.