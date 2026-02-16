Доктор Мясников рассказал, о чем говорит повышенный ферритин

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале объяснил, с чем может быть связан повышенный уровень ферритина и почему этот показатель не всегда свидетельствует об избытке железа в организме.
По его словам, ферритин является не только показателем запасов железа, но и одним из маркеров воспаления. «Ферритин растёт как часть воспалительной реакции (вместе с CRP/СОЭ), даже если железа в запасах не много», — пояснил Мясников. Он уточнил, что это возможно при острых и хронических инфекциях, ревматических заболеваниях и других воспалительных состояниях. В таких случаях врач рекомендует дополнительно проверить уровень СОЭ и С-реактивного белка. Если анализ был сдан на фоне ОРВИ, обострения хронической болезни, после травмы, операции или интенсивных нагрузок, показатель может быть временно повышен. Обычно его пересдают через 2−4 недели после выздоровления.
Еще одной причиной роста ферритина могут быть заболевания печени и употребление алкоголя. «Печень — важный “склад” ферритина. При повреждении клеток печени ферритин может повышаться (иногда существенно) при нормальных и даже сниженных запасах железа», — подчеркнул врач. В этом случае следует проверить печеночные показатели: АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочную фосфатазу и билирубин.
Также Мясников указал на связь повышенного ферритина с метаболическим синдромом, ожирением, инсулинорезистентностью и жировой болезнью печени. «Это очень частая причина умеренно повышенного ферритина (иногда и высокого) без истинного гемохроматоза», — написал он, добавив, что подобное состояние часто сопровождается лишним весом, повышенными триглицеридами и уровнем глюкозы.
В числе возможных причин врач назвал и онкологические заболевания. «Ферритин может быть повышен при некоторых опухолях/гематологических болезнях (как маркёр воспаления и активации иммунной системы)», — отметил Мясников.
При этом он подчеркнул, что важно не пропустить истинную перегрузку железом — гемохроматоз. «В первичной оценке ключевой тест — насыщение трансферрина (TSAT): если TSAT ≥ 45%, это считается повышенным и заставляет думать о перегрузе железом/гемохроматозе», — пояснил доктор. По его словам, при таком состоянии уровень ферритина может превышать 1000 мкг/л.
Ранее Мясников предупреждал, что даже сильные положительные эмоции могут спровоцировать сердечный приступ. «Сильный стресс, в том числе позитивный, может стать причиной сердечного приступа, даже если сосуды и сердце абсолютно здоровы», — отмечал он, говоря о синдроме такоцубо.