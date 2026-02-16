Доктор Мясников рассказал, о чем говорит повышенный ферритин

По его словам, ферритин является не только показателем запасов железа, но и одним из маркеров воспаления. «Ферритин растёт как часть воспалительной реакции (вместе с CRP/СОЭ), даже если железа в запасах не много», — пояснил Мясников. Он уточнил, что это возможно при острых и хронических инфекциях, ревматических заболеваниях и других воспалительных состояниях. В таких случаях врач рекомендует дополнительно проверить уровень СОЭ и С-реактивного белка. Если анализ был сдан на фоне ОРВИ, обострения хронической болезни, после травмы, операции или интенсивных нагрузок, показатель может быть временно повышен. Обычно его пересдают через 2−4 недели после выздоровления.