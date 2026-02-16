Ричмонд
Минобороны заявило об оборонном минимуме вооружения белорусской армии

Минобороны назвало оборонный минимум армии Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сказали об оборонном минимуме вооружения белорусской армии, передает СТВ.

Так, в ведомстве обратили внимание, что соседи Беларуси, а именно Литва и Польша направляют средства из соцпрограмм на вооружение, а Беларусь пошла по пути оборонного минимума.

— Наши соседи, литовцы, поляки значительно урезают социальные программы и используют эти денежные средства для закупки различных вооружений. Мы же идем по пути оборонного минимума, — заявил помощник министра обороны — начальник главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Касинский.

Военачальник отметил также, что Беларуси удалось сохранить достаточно большое количество советской техники из вооружения в Белорусском военном округе. А сейчас проводится ее глубокая модернизация. Также идут закупка и внедрение новых образцов вооружения и военной техники.

— Это и БТР новые, которые мы закупаем, это и авиационные средства поражения — самолеты, вертолеты. Здесь основа — военно-техническое сотрудничество с нашим главным союзником, Российской Федерацией, — подчеркнул помощник главы Минобороны.

Резюмируя, Касинский указал на военно-техническое сотрудничество. В том числе, сказав о тактическом ядерном оружии и комплексе «Орешник», заступившем на дежурство в Беларуси, в качестве сдерживающих факторов.

Тем временем госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сказал, что нельзя делать Польше, Литве и Латвии.

А президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о симпатии к литовцам вопреки недальновидным политикам.

