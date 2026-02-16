Ледокол из Германии застрял во льдах Арктики при попытке спасти газовоз

До этого два судна с экипажем застряли во льдах на реке Лене в Булунском районе Якутии. Инцидент произошел из-за резкого похолодания. На вынужденную стоянку встали два корабля «Залив» и «Быков мыс». С них пришлось эвакуировать десять человек — для этого потребовался вертолет Ми-8.