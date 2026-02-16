Ледокол из Германии застрял во льдах Арктики при попытке спасти газовоз

Немецкий ледокол застрял в арктических льдах, из-за чего не может продолжить движение. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в Telegram-канале «Банкста».
По данным канала, судно отправили в полярный район для помощи газовозу, который ранее тоже застрял во льдах. Однако операция не увенчалась успехом — ледокол сам оказался в ловушке.
Экипаж судна не может вывести его из плотных льдов. Без необходимой поддержки немецкий корабль рискует провести зиму в арктической зоне. Специалисты считают, что помочь могут только российские атомные ледоколы — они обладают нужной мощностью для прохода через тяжелые льды.
Несмотря на это, санкционные ограничения осложняют возможное привлечение флота России к спасательной операции. Вопрос об оказании помощи все еще остается открытым.
— Немецкий ледокол, который отправили спасать зажатый во льдах газовоз, сломался и застрял рядом. Спасти их может атомный ледокол из России, но в отношении него введены санкции, — добавили в сообщении.
До этого два судна с экипажем застряли во льдах на реке Лене в Булунском районе Якутии. Инцидент произошел из-за резкого похолодания. На вынужденную стоянку встали два корабля «Залив» и «Быков мыс». С них пришлось эвакуировать десять человек — для этого потребовался вертолет Ми-8.