В Ростове представили проект дублера Змиевского проезда

Новая дорога должна обеспечить транспортную связь жилых районов с улицей Таганрогской, а в перспективе — с федеральной трассой Р-280 и Западной хордой. Как следует из расчетов проектировщиков, интенсивность движения по дублеру в ближайшие 20 лет достигнет от 59 до 69,3 тысячи автомобилей в сутки, при этом старая трасса по Змиевскому проезду будет разгружена до четырех тысяч машин ежедневно. Основной грузопоток здесь составят снабженческие перевозки для нужд инфраструктуры района и местных промышленных предприятий.