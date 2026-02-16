В Ростове представили проект дублера Змиевского проезда

В Ростове-на-Дону представили проект планировки территории под строительство новой магистрали, которая соединит улицы Доватора и Зоологическую и станет полноценным дублером перегруженного Змиевского проезда. Документ опубликован на городском портале правовой информации.
Новая дорога должна обеспечить транспортную связь жилых районов с улицей Таганрогской, а в перспективе — с федеральной трассой Р-280 и Западной хордой. Как следует из расчетов проектировщиков, интенсивность движения по дублеру в ближайшие 20 лет достигнет от 59 до 69,3 тысячи автомобилей в сутки, при этом старая трасса по Змиевскому проезду будет разгружена до четырех тысяч машин ежедневно. Основной грузопоток здесь составят снабженческие перевозки для нужд инфраструктуры района и местных промышленных предприятий.
Площадь будущего объекта превысит 113 тысяч квадратных метров, а строительство будет проходить в несколько этапов: от расчистки участков до укладки асфальта и благоустройства прилегающей территории.
