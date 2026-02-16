Света нет, но вы держитесь: жителей Кишинева снова испытывают на прочность

О запланированных на сегодня отключениях сообщает поставщик услуги.
Работы будут вестись по следующим адресам:
Ул. Алуниш, 2, 6−12, 7−9, Бисеричий, 1−5, 5/1, 2−16, пер. Бисеричий, 10, Драгомирна, 36, Хумулешть, 15−23, 18−24, Порумбреле, 2,14−16, 22−24, 30−34, 48−50, Рошиорь, 15, 19−55, 61−63, 20−46, 46A, 50−52, 56−58, 62, 68, 68A, 74−88 — с 09:30 до 16:30.
Ул. Алба-Юлия, 190, 192/2, 194, 194A, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 999, Л. Деляну, 2, 999, Н. Костин, 63/2, 63/4, 63/5, 63/7, 63/8, 67 — с 11:00 до 16:00.