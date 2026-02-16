Врач рассказал, полезен ли суп на самом деле

Супы не обязательны для ежедневного рациона. Они не улучшают пищеварение и не обладают уникальными свойствами, которые нельзя получить из других продуктов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог Максим Чулев.
Желудочно-кишечный тракт одинаково хорошо справляется с твердой и жидкой пищей. Супы могут быть полезны, если они легкие и правильно приготовлены. Овощные супы, супы-пюре или блюда на нежирном бульоне помогают увеличить потребление овощей и поддерживать водный баланс.
Тем не менее супы с большим количеством соли, копченостей, сливок и плавленых сыров могут быть вредны. Наваристые супы могут вызывать дискомфорт и обострение симптомов при заболеваниях ЖКТ.
«Таким образом, суп — не обязательный, но возможный элемент здорового питания… Главное — разнообразный рацион и разумный подход, а не следование пищевым стереотипам», — заключил эксперт.
Гастроэнтеролог Елена Иванова предупредила об опасности употребления мандаринов натощак из-за высокого содержания фруктовых кислот и сахаров, которые раздражают слизистую желудка, вызывают гастрит или язву, особенно у людей с проблемами ЖКТ. Как передает 360.ru, врач рекомендует есть мандарины после еды для улучшения пищеварения и получения витамина С без вреда для здоровья.
Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик назвала популярные продукты, которые могут вызывать мигрень. В списке оказались выдержанные сыры, колбасы, алкоголь (особенно красное вино, шампанское и пиво), горький и молочный шоколад, цитрусовые, бананы, авокадо, дрожжевые изделия, соленая, копченая, маринованная или вяленая еда, а также субпродукты, передает «Царьград».