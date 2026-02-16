Врач рассказал, полезен ли суп на самом деле

Гастроэнтеролог Елена Иванова предупредила об опасности употребления мандаринов натощак из-за высокого содержания фруктовых кислот и сахаров, которые раздражают слизистую желудка, вызывают гастрит или язву, особенно у людей с проблемами ЖКТ. Как передает 360.ru, врач рекомендует есть мандарины после еды для улучшения пищеварения и получения витамина С без вреда для здоровья.