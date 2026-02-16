С 1 марта вырастет плата за проезд по Обходу Тольятти

Рост платы зависит от категории транспортных средств.
Легковые автомобили (категория I):
Зеленовка → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 140 ₽ (было 130 ₽) Троицкое → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 210 ₽ (было 190 ₽) Троицкое → Зеленовка (оба направления): 320 ₽ (было 300 ₽).
Малотоннажный транспорт (категория II):
Зеленовка → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 280 ₽ (было 260 ₽) Троицкое → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 420 ₽ (было 380 ₽) Троицкое → Зеленовка (оба направления): 650 ₽ (было 600 ₽).
Средний грузовой транспорт (категория III):
Зеленовка → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 570 ₽ (было 520 ₽) Троицкое → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 840 ₽ (было 760 ₽) Троицкое → Зеленовка (оба направления): 1 300 ₽ (было 1 200 ₽).
Большегрузный транспорт (категория IV):
Зеленовка → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 860 ₽ (было 780 ₽) Троицкое → ОЭЗ Тольятти (оба направления): 1 260 ₽ (было 1 150 ₽) Троицкое → Зеленовка (оба направления): 1 960 ₽ (было 1 800 ₽).
Сообщается, что ежегодная индексация — стандартная практика для всех платных дорог. На изменение влияют инфляция и увеличение расходов на содержание трассы.