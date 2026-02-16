Ричмонд
В Омске за 120 тысяч в аренду сдают помещение бывших кабаре и кальянной

Объект на Лукашевича укомплектован мебелью и оборудованием.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На одной из платформ онлайн-объявлений появилось предложение арендовать объект на левом берегу Омска. В помещении ранее располагались театр-кабаре «Шатер», бар «Granat» и арт-клуб «Дядя Федор».

Речь идет о доме № 21к3 на улице Лукашевича. Его общая площадь составляет 656 квадратных метров. В здании оборудованы два укомплектованных мебелью зала, есть и три отдельных входа.

Автор объявления уточнил, что в объекте проведены все необходимые коммуникации, имеется газовое отопление. Разместить в постройке можно банкетный зал, ресторан или какое-либо другое заведение общепита.

Стоимость аренды установлена в 120 тысяч рублей в месяц. Ранее, в январе 2025 года, это помещение выставляли на продажу за 3 млн рублей.

«КП-Омск» также писала, что действующий и бывший депутаты получили сроки за хищение денег.

