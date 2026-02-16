Футбольные судьи из Узбекистана обслужат матчи двух международных турниров

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Судейская бригада из Узбекистана 17 февраля снова обслужит два очередных матча в рамках Элитной Лиги чемпионов и Второй Лиги чемпионов АФК, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации страны.
В частности, в малазийском городе Джохор сыграют «Johor Darul Ta’zim» (Малайзия) и «Vissel Kobe» (Япония). Следить за матчем будут:
Ильгиз Танташев — главный судья;
Андрей Сапенко и Тимур Гайнуллин — помощники судьи;
Аскер Наджафалиев — четвертый судья;
Ахрол Рискуллаев — судья VAR;
Абдурашид Худойберганов — судья AVAR.
В иорданском Аммане на поле выйдут Al Hussein«(Иордания) и “Istiqlol” (Иран). Судить игру будут:
Рустам Лутфуллин — главный судья;
Санжар Шайусупов, Акмал Гиясов — помощники судьи;
Фирдавс Норсафаров — судья VAR;
Акобирходжа Шукруллаев — судья AVAR.
Ранее судейские бригады из Узбекистана уже судили матчи в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК между командами «Виссел Кобе» (Япония) и «Мельбурн Сити» (Австралия), «Аль-Ахли» (Египет) и «Шарджа» (ОАЭ), «Ульсан» (Южная Корея) и «Чэнду» (Китай), «Матида Зельвия» (Япония) и «Сеул» (Южная Корея). Сегодня также команда из Узбекистана «Нафас» сыграет с «Шарджа» (ОАЭ).