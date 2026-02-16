Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футбольные судьи из Узбекистана обслужат матчи двух международных турниров

Ранее представители Узбекистана уже судили порядка пяти матчей, прошедших между командами Япония, Австралии, Египта, ОАЭ, Южной Кореи и Китая.

Источник: Getty Images

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Судейская бригада из Узбекистана 17 февраля снова обслужит два очередных матча в рамках Элитной Лиги чемпионов и Второй Лиги чемпионов АФК, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации страны.

В частности, в малазийском городе Джохор сыграют «Johor Darul Ta’zim» (Малайзия) и «Vissel Kobe» (Япония). Следить за матчем будут:

Ильгиз Танташев — главный судья;

Андрей Сапенко и Тимур Гайнуллин — помощники судьи;

Аскер Наджафалиев — четвертый судья;

Ахрол Рискуллаев — судья VAR;

Абдурашид Худойберганов — судья AVAR.

В иорданском Аммане на поле выйдут Al Hussein«(Иордания) и “Istiqlol” (Иран). Судить игру будут:

Рустам Лутфуллин — главный судья;

Санжар Шайусупов, Акмал Гиясов — помощники судьи;

Фирдавс Норсафаров — судья VAR;

Акобирходжа Шукруллаев — судья AVAR.

Ранее судейские бригады из Узбекистана уже судили матчи в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК между командами «Виссел Кобе» (Япония) и «Мельбурн Сити» (Австралия), «Аль-Ахли» (Египет) и «Шарджа» (ОАЭ), «Ульсан» (Южная Корея) и «Чэнду» (Китай), «Матида Зельвия» (Япония) и «Сеул» (Южная Корея). Сегодня также команда из Узбекистана «Нафас» сыграет с «Шарджа» (ОАЭ).

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше