Футбольные судьи из Узбекистана обслужат матчи двух международных турниров

Ранее судейские бригады из Узбекистана уже судили матчи в рамках Элитной Лиги чемпионов АФК между командами «Виссел Кобе» (Япония) и «Мельбурн Сити» (Австралия), «Аль-Ахли» (Египет) и «Шарджа» (ОАЭ), «Ульсан» (Южная Корея) и «Чэнду» (Китай), «Матида Зельвия» (Япония) и «Сеул» (Южная Корея). Сегодня также команда из Узбекистана «Нафас» сыграет с «Шарджа» (ОАЭ).