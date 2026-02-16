Вредоносный бот и каналы для «ускорения работы» обнаружили в Telegram

Вредоносный бот, разработчики которого обещают пользователям якобы ускорить работу Telegram, обнаружили в мессенджере на фоне введения против него ограничений в России. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в ИБ-компании F6.
— Чтобы получить доступ к боту, от пользователя требуют подтвердить, что он «не робот». При нажатии кнопки «Подтвердить» пользователь дает согласие на передачу боту данных о номере. Затем под предлогом проверки пользователя просят ввести пятизначный код, который якобы отправил бот, — добавила эксперт Анастасия Князева.
Однако на самом деле комбинация цифр, отправленная пользователю, является кодом авторизации Telegram. При его вводе в форму «обхода замедления» аферисты получают доступ к аккаунту, если на нем не подключен облачный пароль.
Кроме того, на платформе начали появляться каналы, по названиям тематически связанные с обходом блокировки — там предлагают скачать ПК-клиенты «с другими сервисами» и переходить по ссылкам ради обхода, передает ТАСС.
До этого барнаульский священник на фоне замедления мессенджера Telegram также призвал россиян молиться, чтобы сотрудники Роскомнадзора были «мудрыми и рассудительными».