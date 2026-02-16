18-летняя жена ударила супруга ножом в пах во время ссоры и сбежала

Инцидент произошёл 6 февраля в районе Потискум штата Йобе. Сигнал о мужчине, который находился в собственном доме с тяжёлой кровопотерей, поступил в правоохранительные органы от соседей. Прибывшие на вызов полицейские оперативно доставили пострадавшего в больницу.
Как рассказал официальный представитель полиции штата Дунгус Абдулкарим, подозреваемая была задержана спустя трое суток после нападения. Ей оказалась 18-летняя супруга раненого, которая устроила из обычной ссоры поножовщину.
Сам пострадавший подтвердил, что ранение получил от жены, однако дать развёрнутые показания ему мешает тяжёлое состояние. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства случившегося. В ведомстве пообещали предоставить дополнительную информацию по итогам проводимой проверки.
