18-летняя жена ударила супруга ножом в пах во время ссоры и сбежала

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина во время ссоры убил жену и покончил с собой. По данным следствия, муж выстрелил супруге в голову, женщина погибла на месте. Его тело также нашли в квартире — по основной версии, он свёл счёты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве.