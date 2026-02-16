Ричмонд
Польша развернула новый разведывательный батальон в 85 км от Беларуси

Власти Польши разместили еще один разведывательный батальон за 85 км от Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Польские власти развернули очередной разведывательный батальон за 85 километров от Беларуси, пишет БелТА.

В частности, сообщается о новом подразделении в подчинении 16-й Поморской механизированной дивизии. Казарменный комплекс батальона разместится на территории Варминьско-Мазурского воеводства.

В СМИ отмечают, что новый разведывательный батальон призван стать «глазами и ушами» польской армии на восточном фланге НАТО.

Тем временем Минобороны заявило об оборонном минимуме вооружения белорусской армии.

И мы писали, что госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сказал, что нельзя делать Польше, Литве и Латвии.

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о симпатии к литовцам вопреки недальновидным политикам.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше