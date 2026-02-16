Польские власти развернули очередной разведывательный батальон за 85 километров от Беларуси, пишет БелТА.
В частности, сообщается о новом подразделении в подчинении 16-й Поморской механизированной дивизии. Казарменный комплекс батальона разместится на территории Варминьско-Мазурского воеводства.
В СМИ отмечают, что новый разведывательный батальон призван стать «глазами и ушами» польской армии на восточном фланге НАТО.
Тем временем Минобороны заявило об оборонном минимуме вооружения белорусской армии.
И мы писали, что госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сказал, что нельзя делать Польше, Литве и Латвии.
А еще президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о симпатии к литовцам вопреки недальновидным политикам.