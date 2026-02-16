Более трети выпускников вузов РФ избыточно образованы для своей работы

В среднем 35% выпускников российских вузов работают на должностях, для которых их уровень образования избыточен. Такие данные приводят исследователи НИУ ВШЭ в статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Анализ основан на данных «Мониторинга трудоустройства выпускников» Минтруда и Роструда.
В выборку вошли выпускники бакалавриата и специалитета 2021−2023 годов в возрасте 18−29 лет, которые не продолжили обучение. Избыточным образование считается в том случае, если должность не требует высшего образования, хотя сотрудник его имеет.
Авторы использовали два метода оценки. По экспертному подходу учитывался уровень должности: если выпускник работает руководителем или специалистом высокой квалификации, его образование признается соответствующим. Если позиция менее квалифицированная — избыточным. По статистическому методу сравнивали средний уровень образования работников в конкретной профессии: если высшее образование для нее обычно не требуется, выпускник относился к категории избыточно образованных.
По итогам анализа доля таких выпускников составила от 34,4 до 40,1% в зависимости от года и метода расчета. По экспертной оценке показатель ниже, по статистической — выше.
Меньше всего избыточно образованных специалистов в образовании (около 10%), здравоохранении (19%), сфере информации и связи (23%) и науке (23%). Больше всего — в гостиничном бизнесе и общепите (64%), транспорте и хранении (62%), торговле (55%), а также в финансах и страховании (59%).
Разница в доходах также заметна. Выпускники, работающие по специальности, получают в среднем 78 400 рублей в месяц. Те, кто занимает неподходящие должности, — около 64 300 рублей. Разрыв составляет 23%.
В 2025 году власти начали пересматривать подготовку кадров в вузах. На 2026/27 учебный год число платных мест сокращено на 13% — примерно на 47 тыс. мест. Изменения в основном затронули негосударственные вузы и такие направления, как экономика, юриспруденция и реклама. По данным Минобрнауки, до 30% студентов обучаются по специальностям «экономика и управление».
Эксперты отмечают, что проблема избыточного образования характерна не только для России. Она связана с быстрыми изменениями на рынке труда. По мнению специалистов, для решения вопроса необходимо точнее прогнозировать потребности экономики, развивать среднее профессиональное образование и повышать престиж рабочих профессий.
