Более трети выпускников вузов РФ избыточно образованы для своей работы

В 2025 году власти начали пересматривать подготовку кадров в вузах. На 2026/27 учебный год число платных мест сокращено на 13% — примерно на 47 тыс. мест. Изменения в основном затронули негосударственные вузы и такие направления, как экономика, юриспруденция и реклама. По данным Минобрнауки, до 30% студентов обучаются по специальностям «экономика и управление».