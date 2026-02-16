Россиянина лишили гражданства за угрозы безопасности страны

Ранее сообщалось, что бойца СВО лишили гражданства из-за бюрократической ошибки, допущенной много лет назад. Проблемы начались после того, как мужчина потерял паспорт на передовой. В 2024 году он получил новый, но через несколько месяцев выяснилось, что гражданство аннулировано. Миграционная служба признала ошибочной отметку в свидетельстве о рождении, на основании которой в детстве выдали документы.