Россиянина лишили гражданства за угрозы безопасности страны

Жителя Кемерова лишили гражданства. Видео © Telegram / Полиция Кузбасса.
Как уточнили в ведомстве, решение о прекращении гражданства было принято сотрудниками управления по вопросам миграции на основании материалов проверки УФСБ. Сотрудники ФСБ установили, что мужчина распространял в иностранных СМИ, социальных сетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие и оскорбляющие представителей органов власти. Кроме того, он высказывал намерения оказывать содействие иностранному государству в действиях, направленных против безопасности России.
В соответствии с законом «О гражданстве Российской Федерации» сотрудники УФСБ вынесли соответствующее заключение, которое легло в основу решения миграционного подразделения полиции. Выданный ранее горожанину российский паспорт был признан недействительным и изъят. Теперь в течение 15 дней бывший гражданин обязан самостоятельно покинуть пределы страны.
Ранее сообщалось, что бойца СВО лишили гражданства из-за бюрократической ошибки, допущенной много лет назад. Проблемы начались после того, как мужчина потерял паспорт на передовой. В 2024 году он получил новый, но через несколько месяцев выяснилось, что гражданство аннулировано. Миграционная служба признала ошибочной отметку в свидетельстве о рождении, на основании которой в детстве выдали документы.
