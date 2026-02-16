Американская актриса родила от умершего 10 лет назад мужа

В 48 лет актриса решила зачать ребенка от умершего мужа через ЭКО. Все прошло удачно, и 5 февраля на свет появилась девочка Авиана Роуз. Роды прошли тяжело — потребовалось экстренное кесарево сечение. Сейчас мама и дочь чувствуют себя хорошо.