Американская актриса родила от умершего 10 лет назад мужа

Американская актриса Лаура Оррико впервые стала мамой в 49 лет. Она родила дочь, использовав замороженный генетический материал покойного мужа, который ушел из жизни 10 лет назад. Об этом пишет People.
Звезда сериалов «C.S.I.: Майами» и «Король Квинса» потеряла супруга из-за онкологического заболевания. Мужчина сдал биоматериал на хранение еще в 2007 году. Долгие годы Лаура надеялась создать новую семью и неоднократно пыталась забеременеть, но пять беременностей закончились выкидышами.
В 48 лет актриса решила зачать ребенка от умершего мужа через ЭКО. Все прошло удачно, и 5 февраля на свет появилась девочка Авиана Роуз. Роды прошли тяжело — потребовалось экстренное кесарево сечение. Сейчас мама и дочь чувствуют себя хорошо.
«Это сюрреалистично и так захватывающе», — призналась Лаура. Она говорит, что постепенно учится быть матерью, а родные и друзья ее поддерживают.
