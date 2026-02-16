В Прикамье изменят расписание пригородных поездов на февральские праздники

Пермская пригородная компания сообщила о расписании движения поездов в праздничные дни февраля. Изменения затронут
Расписание движения изменят для пригородных поездов:
— № 6009 «Пермь-2 — Верещагино» с отправлением в 20:49 дополнительно курсирует 22 февраля, не курсирует 23 февраля;
— № 6011 «Кунгур — Верещагино» с отправлением в 18:45 не курсирует 22 февраля, курсирует дополнительно 23 февраля;
— № 6191 «Кукуштан — Пермь-2» с отправлением в 06:15 не курсирует с 21 по 23 февраля;
— № 6194 «Пермь-2 — Кунгур» с отправлением в 15:37 не курсирует 22 февраля, курсирует дополнительно 23 февраля;
— № 7122/712 «Яйва — Пермь-2» с отправление в 04:15 не курсирует 23 февраля, курсирует дополнительно 24 февраля;
— № 7124/7123 «Пермь-2 — Яйва» с отправлением в 16:15 не курсирует 22 февраля, курсирует дополнительно 23 февраля;
— № 7126/7125 «Кизел — Пермь-2» с отправлением в 05:13 курсирует дополнительно 23 февраля, не курсирует 24 февраля;
— № 7130/7129 «Пермь-2 — Кизел» с отправлением в 18:15 курсирует дополнительно 22 февраля, не курсирует 23 февраля;
— № 6935/6932 «Чусовская — Рассоленко» с отправлением в 14:10 не курсирует 23 февраля;
— № 6945/6942 «Чусовская — Кын» с отправлением в 14:10 курсирует 23 февраля;
— № 7127 «Углеуральская — Пермь-2» с отправлением в 18:50 курсирует с 21 по 23 февраля;
— № 7128 «Пермь-2 — Углеуральская» с отправлением в 07:04 курсирует с 21 по 23 февраля;
— № 7181 «Теплая Гора — Чусовская» с отправлением в 03:27 не курсирует 23 февраля, курсирует дополнительно 24 февраля;
— № 7182 «Чусовская — Теплая Гора» с отправлением в 22:18 не курсирует 22 февраля, курсирует дополнительно 23 февраля;
— № 7183 «Пашия — Чусовская» с отправлением в 04:33 курсирует дополнительно 23 февраля, не курсирует 24 февраля;
— № 7184 «Чусовская — Пашия» с отправлением в 22:18 курсирует дополнительно 22 февраля, не курсирует 23 февраля;
— № 7188 «Пермь-2 — Чусовская» с отправлением в 12:56 не курсирует 22 февраля, курсирует дополнительно 23 февраля;
— № 7189 «Чусовская — Пермь-2» с отправление в 15:53 не курсирует 22 февраля, курсирует дополнительно 23 февраля.
