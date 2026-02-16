Россиянам рассказали, грозит ли увольнение с работы за ворчание

Излишнее ворчание сотрудника на рабочем месте может закончиться увольнением. Об этом изданию «Абзац» рассказала юрист Екатерина Нечаева.
При этом специалист отметила, что нужно различать виды ворчания. Не исключено, что таким образом можно выражать конструктивные рабочие предложения, к которым руководству стоит прислушаться. Но есть и ворчание, которое не имеет созидательного смысла и вредит работе коллег.
Эксперт уверена, что во втором случае это можно расценивать как подрыв всей деятельности организации. Это отвлекает отвлекает от работы как самого сотрудника, так и его коллег.
«Это нарушение трудовой дисциплины. И здесь методы стандартны: замечание, затем выговор и увольнение, если сотрудник продолжает нарушать трудовую дисциплину», — заключила Нечаева.
