Нарколог объяснил, почему женский алкоголизм сложно заметить

Женский алкоголизм скрыт из-за стигматизации и социальных ожиданий. Женщины реже обращаются за помощью, опасаясь потерять репутацию и семью, что усугубляет зависимость. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Среди физиологических особенностей такого заболевания у женщин низкая активность алкогольдегидрогеназы, выше процент жировой ткани и меньше воды в организме, что ускоряет поражение органов при той же дозировке. Гормональные колебания усиливают эффект алкоголя.
В числе ранних признаков врач назвал употребление в одиночку, тайные дозы, алкоголь как средство расслабления или сна, снижение концентрации, забывчивость, отрицание последствий. Эти признаки появляются у женщин раньше, чем у мужчин.
Исаев также предупредил, что разговор об употреблении должен быть максимально бережным. В этом случае давление, обвинения и угрозы, как правило, усиливают защиту, отрицание и не приносят пользу зависимому человеку.
Врач-психиатр Руслан Исаев разъяснил связь алкоголя и психических расстройств. Как передает «Царьград», эксперт сообщил, что регулярное употребление алкоголя в сочетании с психологическими проблемами увеличивает риск зависимости. Алкоголизм может быть симптомом других заболеваний.
Врач-психиатр Мария Штань предупредила о деменции из-за злоупотребления алкоголем. По ее словам, злоупотребление алкоголем повреждает миелиновые оболочки нервных волокон, ухудшая умственные способности и повышая риск алкогольной деменции, передает 360.ru.