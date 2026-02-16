Жертва Эпштейна раскрыла ужасные детали нападения в «Лолита Экспрессе»

Одна из жертв Джеффри Эпштейна, осужденного за склонение несовершеннолетней к сексуальному контакту и обвиняемого в торговле детьми, Джульетта Брайант, рассказала, как американский финансист напал на нее в своем самолете «Лолита Экспресс», материал c телеканала Sky News перевел aif.ru.
По ее словам, она попала на борт в 2002 году, ей было 19 лет. Девушку «завербовали» в Кейптауне. Во время полета Эпштейн приказал ей сесть рядом с ним.
«Он похлопал по стулу рядом с собой… и я села. Для молодой девушки это была очень неловкая ситуация. Когда самолет взлетел, он начал грубо трогать меня между ног, и я просто запаниковала. И вдруг поняла: о боже, моя семья больше меня не увидит, эти люди могут меня убить, понимаете? Они смеялись. Я была в ужасе», — поделилась Брайант.
Женщина отметила, что это был ее первый выезд за пределы Южной Африки. Самолет Эпштейна направлялся на его частный остров.
«Мне казалось, что все мои мечты сбудутся, потому что наша семья испытывала финансовые трудности, и я очень хотела помочь родным», — объяснила пострадавшая.
Брайант отметила, что после приземления на острове у нее забрали паспорт, она попала в рабство — в течение двух лет ее насиловали.
По словам пострадавшей, ее возили в дома Эпштейна в Нью-Йорке, Палм-Бич, Париже и Нью-Мексико, где она познакомилась с другими женщинами и несовершеннолетними девушками из Бразилии, Румынии, Франции и Испании.
Брайант утверждает, что Эпштейн предлагал ей 2000 долларов за вербовку девушек и 4000 долларов в месяц за то, чтобы она жила с ним.
Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности, в том числе экс-принц Британии Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные политики.
Ранее было раскрыто кодовое имя девушек от Эпштейна для пропуска в Букингемский дворец.