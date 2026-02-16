Руспродсоюз: Дефицит меда в РФ может произойти из-за погодных аномалий

Причиной возможного дефицита меда в России эксперты называют сокращение производства из-за погодных аномалий 2025 года, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз». Засуха в одних регионах и избыток осадков в других повлияли на урожай меда.
В материалах ассоциации отмечается, что ранние сорта каштанового и акациевого меда закончились быстрее обычного, а разнотравье и гречишный мед уже стали дефицитными к Новому году. Эксперты предупреждают, что нехватка может сохраниться и в текущем сезоне.
Рост закупочных цен на все виды меда с сентября составил 30−50 процентов и продолжается. По словам представителей ассоциации, это связано с преждевременным закрытием окон закупки у пчеловодов и отсутствием альтернативных поставок для некоторых сортов.
В ассоциации подчеркнули, что торговые сети не принимают корректировки отпускных цен, подтвержденные расчетами себестоимости, поэтому производители отказываются отгружать мед по убыточным ценам. Это создает риск дефицита продукта на полках магазинов, передает ТАСС.
Мед не обладает какими-либо уникальными полезными свойствами, а при нагревании он распадается на вещества, которые могут привести к появлению злокачественных опухолей, рассказал кандидат медицинских наук и старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.