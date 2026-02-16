НАБУ предъявило экс-министру энергетики Галущенко обвинение в отмывании денег

Драматическая развязка наступила в середине февраля, когда экс-министра сняли с международного поезда при попытке выезда из Украины. Информация о задержании и последующем предъявлении обвинений нашла подтверждение как в следственных органах, так и в кругах народных депутатов. Резкая смена статуса Галущенко со свидетеля на подозреваемого стала новым витком в расследовании связей бизнесмена Тимура Миндича.
Герман Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 29 апреля 2021 года по 17 июля 2025 года — почти 4 года и 3 месяца. 17 июля после коррупционного скандала вокруг схем в «Энергоатоме» Галущенко был переведён на должность министра юстиции. Уже 19 ноября Верховная рада Украины приняла отставку сразу двух министров — Германа Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук, которые, по информации украинских СМИ, длительное время состояли в гражданском браке.
