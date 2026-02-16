Немецкий ледокол застрял в водах Арктики: спасти судно может только Россия

Немецкий ледокол Neuwerk застрял в Арктике, ему помочь может только Россия. Об этом сообщает издание EurAsia Daily.
Немецкий ледокол, отправленный спасать застрявший во льдах газовоз, сам попал в бедственное положение и нуждается в спасении. Атомный ледокол из России может помочь, но из-за антироссийских санкций это под вопросом, пишет источник.
Как уточняет NDR, ледокол Neuwerk переведен из Северного моря в Балтийское для расчистки канала, а ледокол Arkona направлен в обратном направлении. Сейчас проход судов к порту Сассниц обеспечивает зафрахтованный буксир VB Bremen Fighter.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия находится в передовых позициях относительно строительства ледоколов. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность строения ледоколов нового поколения.