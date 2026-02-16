Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий ледокол застрял в водах Арктики: спасти судно может только Россия

Немецкий ледокол Neuwerk застрял в арктических льдах.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий ледокол Neuwerk застрял в Арктике, ему помочь может только Россия. Об этом сообщает издание EurAsia Daily.

Немецкий ледокол, отправленный спасать застрявший во льдах газовоз, сам попал в бедственное положение и нуждается в спасении. Атомный ледокол из России может помочь, но из-за антироссийских санкций это под вопросом, пишет источник.

Как уточняет NDR, ледокол Neuwerk переведен из Северного моря в Балтийское для расчистки канала, а ледокол Arkona направлен в обратном направлении. Сейчас проход судов к порту Сассниц обеспечивает зафрахтованный буксир VB Bremen Fighter.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия находится в передовых позициях относительно строительства ледоколов. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность строения ледоколов нового поколения.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше