Ученые объяснили, почему после чипсов хочется есть еще больше

Европейские исследователи обнаружили, что ультрапереработанные продукты могут усиливать чувство голода, даже если человек уже получил достаточно калорий, данные опубликованы в журнале Nature Metabolism, перевод сделал aif.ru.
В исследованиях, проведённых специалистами из Германии, изучалось, как организм реагирует на пищу с высоким содержанием жиров, сахара и усилителей вкуса. Оказалось, что такая еда влияет не только на желудок, но и на центры аппетита в мозге.
По словам учёных, продукты вроде чипсов, сладких завтраков, фастфуда и готовых закусок быстро повышают уровень сахара в крови, а затем так же быстро его снижают. В результате мозг получает сигнал: «нужно ещё еды», даже если энергетически человек уже получил достаточно.
Кроме того, подобная пища может временно снижать чувствительность к сигналам насыщения. Из-за этого человеку сложнее остановиться, и порции постепенно увеличиваются.
«Проблема не в одном конкретном продукте, а в регулярном употреблении ультрапереработанной еды. При частом включении её в рацион повышается риск набора веса и метаболических нарушений», — подчеркивают специалисты.
Эксперты советуют обращать внимание на состав продуктов и чаще выбирать цельную пищу — овощи, крупы, рыбу, мясо без промышленной обработки.
