Соцфонд назначил единое пособие более чем на миллион детей до 17 лет.

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Единое пособие с учетом новых правил назначено более чем на 1 миллион детей до 17 лет, сообщили в Социальном фонде России.
«Всего с учетом новых правил Социальный фонд уже назначил пособие более чем на миллион детей до 17 лет. Выплаты также получили свыше 25 тысяч беременных женщин», — говорится в сообщении фонда в мессенджере Max.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило изменения, которые позволят многодетным семьям сохранить право на единое пособие при незначительном — 10% — превышении порога по доходам. Кабмин рассчитывает, что поправка распространит свое действие на период с 1 января 2026 года.