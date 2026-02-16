Ричмонд
Соцфонд назначил единое пособие более чем на миллион детей до 17 лет

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Единое пособие с учетом новых правил назначено более чем на 1 миллион детей до 17 лет, сообщили в Социальном фонде России.

«Всего с учетом новых правил Социальный фонд уже назначил пособие более чем на миллион детей до 17 лет. Выплаты также получили свыше 25 тысяч беременных женщин», — говорится в сообщении фонда в мессенджере Max.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило изменения, которые позволят многодетным семьям сохранить право на единое пособие при незначительном — 10% — превышении порога по доходам. Кабмин рассчитывает, что поправка распространит свое действие на период с 1 января 2026 года.