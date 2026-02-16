В четырех семьях Приморья за неделю родились девятые дети

В Приморье с 9 по 15 февраля сразу четыре семьи стали родителями в девятый раз. Всего за неделю в регионе родилось 138 мальчиков и 123 девочки. При этом большинство новорожденных стали первенцами — в 103 семьях сейчас празднуют пополнение впервые.