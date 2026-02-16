Ричмонд
В четырех семьях Приморья за неделю родились девятые дети

Более ста пар впервые стали родителями.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье с 9 по 15 февраля сразу четыре семьи стали родителями в девятый раз. Всего за неделю в регионе родилось 138 мальчиков и 123 девочки. При этом большинство новорожденных стали первенцами — в 103 семьях сейчас празднуют пополнение впервые.

Также согласно статистике, вторые дети появились в 78 семьях, третьи малыши родились у 52 пар. В 28 семьях родились четвертые, пятые и шестые дети. Четыре семьи празднуют рождение девятого ребенка.

В министерстве здравоохранения Приморского края напомнили, что будущие родители могут пройти бесплатную диспансеризацию репродуктивного здоровья в поликлиниках по месту жительства. Это позволяет вовремя выявить и снизить возможные риски.