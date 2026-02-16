Ричмонд
Суд заочно приговорил журналистку «Дождя»* Котрикадзе** к восьми годам колонии

Котрикадзе** вынесли приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Источник: Комсомольская правда

Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку телекомпании «Дождь»* Екатерину Котрикадзе** к восьми годам колонии общего режима. Об этом говорится в судебных документах.

Местонахождение журналистки-иноагента остается неизвестным.

Напомним, Головинской суд Москвы заочно арестовал журналистку «Дождя»* Екатерину Котрикадзе**, признанную иноагентом, по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии.

* — * СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в РФ.

** — Физическое лицо, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов.