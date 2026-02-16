Зюзинскую маньячку вернули в Москву из заточения в самой жуткой психушке страны

Зюзинская маньячка, чья история стала одной из самых мрачных страниц столичной криминалистики начала 2000-х, снова оказалась в центре внимания. После 395 дней пребывания в спецлечебнице Казани, где практикуются жёсткие методы усмирения, Мария Петрова была этапирована обратно в московский регион. Поводом для перевода стало заключение врачей о том, что её буйный нрав удалось купировать. Детали узнал SHOT.