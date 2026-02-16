Зюзинскую маньячку вернули в Москву из заточения в самой жуткой психушке страны

Следствие и медики помнят, что Петрова провела десятилетия, имитируя выздоровление, пока не сорвалась осенью прошлого года. Основным препятствием к её выходу на свободу остается высокий риск повторных преступлений. Родственникам разрешили посещать 47-летнюю пациентку, но, по словам её матери, за последний месяц никаких признаков улучшения ментального здоровья у Марии не появилось.
Напомним, что Петрова была признана невменяемой после серии нападений в 2002 году. Её задержание стало делом случая: офицер милиции заметил подозрительную женщину с оружием в руках, что и положило конец её кровавым вылазкам.
Ранее стало известно, что знаменитая зюзинская маньячка Мария Петрова, которая была приговорена к бессрочному принудительному лечению, потеряла шанс выйти на свободу. Убийца сорвалась и стала кидаться на персонал клиники, где проходила реабилитацию.
