Блины и гуляния: началась масленичная неделя

Празднование Масленицы не имеет православной коннотации, это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связаны обычай печь блины, гуляния ряженых и другие языческие обряды. У православных в первый день масленицы началась мясопустная неделя и вступил запрет на употребление мяса.