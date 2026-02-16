Блины и гуляния: началась масленичная неделя

Празднование Масленицы не имеет православной коннотации, это многодневный народный праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связаны обычай печь блины, гуляния ряженых и другие языческие обряды. У православных в первый день масленицы началась мясопустная неделя и вступил запрет на употребление мяса.
Название народный праздник «Масленица» получил от слова «масло», которым было принято мазать блины. Согласно верованиям древних славян, намазать блин маслом — это задобрить Солнце, которому они поклонялись.
Масленица — это пограничное время между зимой и весной, поэтому до сих пор в народных гуляниях сохранилась традиция сжигать чучело зимы.
Масленичная неделя делится на две части: Узкую Масленицу (три первых дня) и Широкую — с четверга по воскресенье.
Семь дней Масленицы.
Каждый день в Масленицу имел свое значение: в понедельник обычно ходят в гости к сватам, планируют гуляния и начинают печь блины.
Во вторник — устраивали «заигрыши», во время которых проходили смотрины невест, а по домам ходили ряженые.
В среду- «лакомку» начиналось самое главное масленичное объедение, тещи приглашали зятьев на блины.
Масленичный четверг назывался «разгуляй» — в этот день устраивали кулачный бой, по деревням на санях возили чучело зимы.
Пятница называлась «тещины вечерки», когда тещи шли к в гости к невесткам и зятьям на блины. А в субботу устраивали «золовкины посиделки», к молодоженам приходила остальная родня, и молодая жена одаривала всех подарками.
На последний день Масленицы у православных приходится Прощеное воскресенье, все просят прощения и троекратно целуются в знак примирения. После вечернего богослужения в храмах совершают особый чин прощения.