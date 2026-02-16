Ричмонд
Богомаз: Брянская область 15 февраля пережила самую массированную атаку БПЛА ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 15 февраля регион подвергся самой мощной и массовой атаке. По его словам, запуск такого количества беспилотников за сутки ранее не фиксировался ни в одном регионе России.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 15 февраля регион подвергся самой мощной и массовой атаке. По его словам, запуск такого количества беспилотников за сутки ранее не фиксировался ни в одном регионе России.

Он отметил, что в результате действий украинской армии пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

Богомаз подчеркнул, что благодаря работе энергетиков и использованию оборудования, приобретенного на федеральные средства, тепло и энергоснабжение удалось восстановить в Брянске и пяти муниципальных образованиях области в течение трех часов.

Губернатор добавил в своем Telegram-канале, что оперативная реакция специалистов позволила минимизировать последствия атаки и обеспечить население необходимыми коммунальными услугами.

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины накопили беспилотники для проведения массированных атак на российские регионы. По его словам, украинские военные намерены повторять многочасовые атаки, пока позволяют запасы дронов.

