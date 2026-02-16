Ричмонд
Экс-министр энергетики Украины Галущенко подозревается по делу о коррупции

Украинскому экс-министру энергетики Герману Галущенко, фигурирующему в деле о коррупции, предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

— Галущенко уже вручили подозрение. До этого он имел статус свидетеля, — цитирует его РИА Новости.

По данным НАБУ, на счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра, поступило порядка 7,4 миллиона фунтов стерлингов. Еще 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро были выданы наличными и переданы в Швейцарии.

Часть от этих денег была потрачена на оплату обучения детей в престижных учебных заведениях и размещена на счетах экс-супруги министра. Остальные средства положили на депозит, от которого семья Галущенко получала дополнительный доход.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко намерена подать заявление о совершении преступления в адрес НАБУ и САП.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.