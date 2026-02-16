Ричмонд
В Ростове утвердили проект дублера Змиевского проезда

Об этом стало известно из документа, опубликованного на городском портале правовой информации.

В Ростове утвердили проект дублера Змиевского проезда, об этом стало известно из документа, опубликованного на городском портале правовой информации.

Власти Ростова-на-Дону утвердили проект планировки новой магистрали между улицами Доватора и Зоологической. Четырехполосная дорога станет полноценным дублером Змиевского проезда.

Пропускная способность её, согласно проекту, через 20 лет будет доходить до 69,3 тыс. машин в сутки. В результате чего нагрузка на старый выезд упадет до 4 тыс. авто ежедневно.

В перспективе магистраль свяжет жилые кварталы с улицей Таганрогской, создав прямой выход на федеральную трассу Р-280 и Западную хорду. Общая площадь объекта составит 113 тыс. кв. м. Для реализации проекта город планирует изъять 11 земельных участков.