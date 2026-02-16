«Стараюсь даже об этом не думать». Белорусская фигуристка Сафонова рассказала, что с ней происходит на Олимпиаде

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова прибыла в Милан и готовится к своему первому выступлению на Олимпиаде, которое состоится 17 февраля.
Виктория провела тренировку, прогулялась по олимпийской деревне и заселилась в номер.
— Когда зашла в номер, подумала, что совсем маленький, но в нем есть все необходимое, и я уже адаптировалась, — цитирует ее Национальный олимпийский комитет Беларуси.
Виктория поделилась впечатлениями от миланского льда, сказав, что «привыкла кататься на другом»:
— Не скажу, что он хуже или лучше, просто другой.
Но главное — это программа, которую готовит Виктория.
— Что же касается проката, то не всем довольна. Короткий был не очень, но я спишу это на адаптацию. В дальнейшем я все сделала хорошо, безошибочно.
Она сказала, что у нее достаточно еще времени потренироваться перед короткой программой, которую Виктория представит 17 февраля. Она выступит первой среди 29 фигуристок.
— На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования, поэтому в целом мне не привыкать. Стараюсь даже об этом не думать, просто выходить и исполнять программу без ошибок, — сказала о своем настрое фигуристка.
Прочитайте, что известно о Виктории Сафоновой и еще шести белорусках, которые выступят на Олимпиаде-2026 в Италии.
Еще писали, что Марина Зуева сражалась на конькобежной дорожке Олимпиады с внучкой актрисы Джины Лоллобриджиды.
Тем временем, бойфренд Соболенко сделал признание, подарив ей необычную композицию из роз: «Любовь моя».