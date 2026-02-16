Самозанятый из Башкирии похитил сотни тысяч рублей из госбюджета: он провернул аферу с помощью липовых документов

В Башкирии Дюртюлинская межрайонная прокуратура выявила факт мошенничества при получении субсидии из бюджета. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, местный житель, будучи самозанятым, подал в районную администрацию заявку на возмещение части затрат на покупку оборудования. К документам он приложил фиктивный договор купли-продажи подъемников и компрессора, а также поддельные акт приема-передачи и товарный чек.