Самозанятый из Башкирии похитил сотни тысяч рублей из госбюджета: он провернул аферу с помощью липовых документов

В Башкирии самозанятый с помощью фиктивных документов похитил 220 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Дюртюлинская межрайонная прокуратура выявила факт мошенничества при получении субсидии из бюджета. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, местный житель, будучи самозанятым, подал в районную администрацию заявку на возмещение части затрат на покупку оборудования. К документам он приложил фиктивный договор купли-продажи подъемников и компрессора, а также поддельные акт приема-передачи и товарный чек.

На основании этих документов мужчина получил из казны 220 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

