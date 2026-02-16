Доступных детских садов лишается микрорайон Владивостока на время капитального ремонта

Утверждается, что родителей поставили в известность о закрытии дошкольного учреждения на капитальный ремонт с 2 марта 2026 года. Воспитанников, как водится в таких случаях, распределят по другим детским садам. Однако в спальном микрорайоне по улице Сабанеева всего два детских сада, в другом учреждении (МБДОУ № 192) свободных мест в группах нет.
Родители недоумевают, почему детский сад закрывают посреди учебного года, а не ждут лета.
Опасения вызывают и риски затягивания ремонта. Сейчас такая ситуация происходит с детским садом № 28 на Третьей Рабочей, который в 2025 году закрыли на капитальный ремонт тоже в марте, планируя завершить работы к 10 сентября и начать очередной учебный год с незначительной задержкой. Контракты с двумя первыми подрядчиками пришлось расторгать, третий подрядчик должен закончить ремонт к 20 апреля 2026 года. Детей распределили по детским садам в разных районах города, о шаговой доступности этих дошкольных учреждений речи не идёт.
Родителям воспитанников детского сада № 34 на Сабанеева, 11, скорее всего, придётся либо пополнять и без того плотные ряды автомобилистов Владивостока, чтобы возить детей в дошкольные учреждения на значительном удалении от дома, либо добираться до пункта назначения с пересадками. Маршрут микроавтобуса № 37, проходящий по улице Сабанеева, соединяет микрорайон с ближайшим транспортно-пересадочным узлом — Баляевской развязкой, где с маршрутки нужно пересесть на автобус или трамвай, чтобы доехать куда-то ещё.
Отметим, что пропускная способность Баляевской развязки с усилением автомобилизации существенно снизилась, в пиковые часы это один из самых загруженных участков дорожно-транспортной сети Владивостока. Так что предстоящей весной утра для маленьких жителей микрорайона Сабанеева и их родителей обещают быть крайне недобрыми.