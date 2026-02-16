Доступных детских садов лишается микрорайон Владивостока на время капитального ремонта

Опасения вызывают и риски затягивания ремонта. Сейчас такая ситуация происходит с детским садом № 28 на Третьей Рабочей, который в 2025 году закрыли на капитальный ремонт тоже в марте, планируя завершить работы к 10 сентября и начать очередной учебный год с незначительной задержкой. Контракты с двумя первыми подрядчиками пришлось расторгать, третий подрядчик должен закончить ремонт к 20 апреля 2026 года. Детей распределили по детским садам в разных районах города, о шаговой доступности этих дошкольных учреждений речи не идёт.